Роналду не вернулся в расположение «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вернулся на тренировочную базу клуба в оговорённое время. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец объяснил это семейными обстоятельствами.

По сведениям источника, в «Манчестер Юнайтед» с пониманием отнеслись к ситуации с Роналду. При этом в клубе знают о желании футболиста сменить прописку в это трансферное окно.

Напомним, что Роналду хочет выступать в клубе, который играет в Лиге чемпионов. Португалец не видит амбиций «Манчестер Юнайтед» в силу отсутствия активности на трансферном рынке. В прошлом сезоне нападающий забил 18 голов в чемпионате Англии.