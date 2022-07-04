Артета оценил трансфер Жезуса

Бразильский форвард Габриэль Жезус сегодня перебрался в лондонский «Арсенал». Своим мнением по этому трансферу поделился главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Это достаточно волнительный момент. «Арсенал» проделал большую работу, чтобы пописать такого классного футболиста. Это очень успешная сделка. Наконец-то мы смогли усилить проблемную позицию. Теперь я реально счастлив», - приводить слова испанского тренера пресс-служба клуба.

Жезус перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» за 52,3 миллиона евро. Бразильский голеадор подписал с лондонцами долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2027 года.