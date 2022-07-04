Новичок «Арсенала» Жезус: «Верю в Артету на 100%»

Новичок лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус, купленный «канонирами» у «Манчестер Сити», прокомментировал свой трансфер.

«Очень рад перейти в такой большой клуб. Я был очень счастлив, узнав о трансфере в «Арсенал». За эту команду играют много топовых футболистов. Здесь много молодежи, мне это нравится. Я пришел помогать им и продолжать учиться.

Я общался с Микелем Артетой о клубе. Верю в этого специалиста на 100 процентов», - передает слова бразильца пресс-служба лондонского клуба.

Жезус подписал с «Арсеналом» контракт до июня 2027 года. Его трансфер обошелся «канонирам» в 52 миллиона евро.