Стало известно, какой номер будет носить Карвалью в «Ливерпуле»

Новичок «Ливерпуля» Фабиу Карвалью определился с номером, который будет носить в мерсисайдском клубе. Официальный сайт «скаузеров» подтверждает, что португалец будет носить футболку под номером 28.

Напомним, что Карвалью перебрался в «Ливерпуль» из «Фулхэма» на правах свободного агента. Тем не менее, по уставу английской премьер-лиги, команде Юргена Клоппа придётся заплатить небольшую компенсацию лондонскому клубу за трансфер молодого игрока.

В прошлом сезоне Карвалью отметился 11 голами и 7 ассистами в Чемпионшипе. На счету португальца также 4 матча в Премьер-лиге, где футболист успел отметиться одним голом.