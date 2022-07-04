Палинья подтвердил свой переход в лондонский клуб

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинья подтвердил, что перейдёт в клуб из английской премьер-лиги. Напомним, что португалец уже готов вылететь в Великобританию для прохождения медосмотра в «Фулхэме».

«Премьер-лига всегда была моей мечтой. Я более чем счастлив. Марку Силва сыграл ключевую роль в моём переходе. Он отлично знает обо мне и моих навыках», – цитирует футболиста журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что Палинья этим летом был интересен другому английскому клубу – «Вулверхэмптону», у которого в составе большое количество португальцев. Тем не менее, хавбек предпочёл перейти именно в «Фулхэм».