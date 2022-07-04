Бразильский нападающий Габриэль Жезус сменил клубную прописку. 25-летний футболист перешел из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал», об этом сообщается на официальном сайте «канониров».

Согласно сведениям портала Transfermarkt, срок контракта между сторонами рассчитан на пять лет. Трансфер Габриэля обошелся лондонскому клубу в 52,3 миллиона евро.

В составе «Арсенала» Жезус будет выступать под девятым номером на спине.

За «Манчестер Сити» бразилец выступал с 2016 года. Он провел 236 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 95 забитых мячей и 46 голевых передач.