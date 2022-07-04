Тринкан вернулся в «Барселону» после аренды в «Вулвз»

Полузащитник Франсишку Тринкан вернулся в «Барселону» после годичной аренды в «Вулверхэмптоне». Однако, каталонцы не намерены оставлять игрока в составе клуба.

Тринкан перешел в «Вулверхэмптон» в начале прошлого сезона, несмотря на то, что регулярно выходил в составе каталонской команды. Аренда закончилась несколько дней назад и португалец на днях вернулся в Каталонию. Тем не менее, клуб уже подыскивает футболисту новое место работы, сообщают испанские СМИ.

Одним из претендентов на игрока является лиссабонский «Спортинг». «Барселона» оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне игрок провел в АПЛ 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.