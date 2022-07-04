Игроки «Манчестер Юнайтед» начали делить номер Роналду

В «Манчестер Юнайтед» поднялся ажиотаж по поводу седьмого номера, который может освободиться в случае ухода португальского форварда Криштиану Роналду. На днях 37-летний голеадор попросил манкунианцев о трансфере.

Как сообщает таблоид Mirror, в команде появились футболисты, которые хотят заполучить почетный номер. На семерку претендует потенциальный новичок команды Антони. «МЮ» очень близок к трансферу нападающего амстердамского «Аякса». Также о своем интересе к номеру Роналду заявил вингер Джедон Санчо.

Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до лета следующего года.

«Манчестер Юнайтед» может заменить Роналду звездой сборной Аргентины