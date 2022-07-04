«Манчестер Сити» нацелился на звезду «Баварии»

«Манчестер Сити» может усилиться звездой мюнхенской «Баварии». Журналист Фабрицио Романо утверждает, что «горожане» нацелились на полузащитника Сержа Гнабри, который пока отказывается продлевать свой контракт с командой Юлиана Нагельсманна.

Напомним, что соглашение Гнабри с «Баварией» истекает в конце следующего сезона. Футболист станет доступен на правах свободного агента, если не решит пролонгировать свой контракт.

Ранее Гнабри уже выступал в английской премьер-лиге, где защищал цвета сразу двух клубов. Немец долгое время играл за лондонский «Арсенал», а также успел побегать в футболке «Вест Бромвича», который ныне выступает в Чемпионшипе.