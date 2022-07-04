Рэшфорд с нетерпением ждёт начала предсезонки

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил, что хорошо отдохнул в июне, и готов побороться за место в основе команды.

«Мы опять чувствуем возбуждение, когда слышим гул фанатов вокруг тренировочного поля, и это позитивно сказывается на желании войти в предсезонку», - сказал Рэшфорд в интервью клубному веб-сайту.

Он отметил, что сейчас главное – это понять принципы игры, которую хочет построить Эрик тен Хаг, а также снова научиться получать удовольствие от игры. Ранее игрок неоднократно заявлял, что хотел бы «реанимировать» свою карьеру в «Юнайтед» под управлением нового главного тренера тен Хага.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.