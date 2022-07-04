Александер-Арнольд был замечен на Гран-При Великобритании

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд посетил этап чемпионата мира в классе Формула-1 и обменялся футболками с Максом Ферстаппеном. Кроме того, защитник прогулялся по стартовой решетке перед началом гонки вместе с ведущим Sky Sports Мартином Брандлом, которому заявил, что считает Формулу-1 «потрясающим видом спорта».

«Я первый раз на этапе Формулы-1, но надеюсь, что не последний. Я люблю этот вид спорта и мне интересно находиться здесь», - сказал футболист «Ливерпуля».

Также он выразил радость по поводу подписания Мохамедом Салахом нового контракта с «Ливерпулем», заявив, что «это позволит клубу выиграть еще несколько трофеев в будущем».