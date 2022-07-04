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«Манчестер Юнайтед» не даст Роналду уйти

04 Июля 2022 • 10:14 Комментировать

Нападающему Криштиану Роналду будет сложно покинуть «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно. Как информирует Sky Sports, руководство «красных дьяволов» не собирается продавать звездного бомбардира, поскольку вряд ли сможет найти ему разнозначную замену.

Роналду на днях сообщил о своем желании уйти из манкунианского гранда. 37-летнего португальца не устроила работа клуба в текущее трансферное окно. Нападающий не увидел должного усиления, которое помогло бы ему бороться за титулы в следующем сезоне.

Действующий контракт КриРо с «Юнайтед» рассчитан до лета следующего года.

Роналду выбрал клуб, в который перейдёт из «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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