Сегодня «Арсенал» официально объявит о трансфере Жезуса

Лондонский «Арсенал» сегодня должен официально объявить о трансфере нападающего Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити». Об этом утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее «канониры» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере Жезуса за сумму свыше 40 миллионов евро за футболиста. При этом у футболиста оставался всего год по контракту с «горожанами».

Ещё в конце недели в социальных сетях появились видео, где Жезус позировал с футболкой «Арсенала» на «Эмирейтс», но сам клуб по каким-то причинам не спешил официально объявлять о трансфере.

Переход в «Арсенал» был личной инициативой самого Жезуса. Игроком также интересовался «Челси».