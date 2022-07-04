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Сегодня «Арсенал» официально объявит о трансфере Жезуса

04 Июля 2022 • 10:10 Комментировать

Лондонский «Арсенал» сегодня должен официально объявить о трансфере нападающего Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити». Об этом утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее «канониры» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере Жезуса за сумму свыше 40 миллионов евро за футболиста. При этом у футболиста оставался всего год по контракту с «горожанами».

Ещё в конце недели в социальных сетях появились видео, где Жезус позировал с футболкой «Арсенала» на «Эмирейтс», но сам клуб по каким-то причинам не спешил официально объявлять о трансфере.

Переход в «Арсенал» был личной инициативой самого Жезуса. Игроком также интересовался «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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