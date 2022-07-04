Криштиану Роналду может перейти в «Барселону»

Хорхе Мендеш, агент Криштиану Роналду, предложил услуги своего подопечного испанской «Барселоне».

В текущее трансферное окно ходит много слухов о том, где продолжит карьеру звездный нападающий Криштиану Роналду. Одним из потенциальных новых клубов игрока может стать «Барселона», сообщают испанские СМИ. Агент португальца неожиданно сделал предложение о приобретении футболиста «Барселоне».

Роналду перешел в «Юнайтед» в начале прошлого сезона. Но затем выразил желание сменить клуб, так как «Манчестер» не смог пробиться в Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.