Игрок сборной Италии может оказаться в АПЛ

Нападающий сборной Италии и швейцарского «Цюриха» Вилфрид Ньонто может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, футболист интересен «Лидсу».

По сведениям от источника, английский клуб уже начал переговоры с швейцарским «Цюрихом» по трансферу молодого нападающего, который совсем недавно дебютировал за сборную Италии под руководством Роберто Манчини.

Напомним, сам Ньонто в своём недавнем интервью заявил, что мечтает выступать за каталонскую «Барселону», а его кумиром является Лионель Месси. В прошлом сезоне Вилфрид забил 9 голов в 33 матчах чемпионата Швейцарии.