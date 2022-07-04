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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок сборной Италии может оказаться в АПЛ

04 Июля 2022 • 09:49 Комментировать

Нападающий сборной Италии и швейцарского «Цюриха» Вилфрид Ньонто может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, футболист интересен «Лидсу».

По сведениям от источника, английский клуб уже начал переговоры с швейцарским «Цюрихом» по трансферу молодого нападающего, который совсем недавно дебютировал за сборную Италии под руководством Роберто Манчини.

Напомним, сам Ньонто в своём недавнем интервью заявил, что мечтает выступать за каталонскую «Барселону», а его кумиром является Лионель Месси. В прошлом сезоне Вилфрид забил 9 голов в 33 матчах чемпионата Швейцарии.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Цюрих Вильфрид Ньонто
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