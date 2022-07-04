«Манчестер Юнайтед» присматривается к вундеркинду из Бразилии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения бразильского форварда Габриэля Верона, которого «Палмейрас» оценивает в 12 миллионов евро.

Верон пробился в основной состав бразильского клуба в 17-летнем возрасте. За два года он провел в составе «Палмейраса» 93 матча и забил 13 голов. 19-летний игрок может играть на любом фланге нападения, а также в центре.

Как сообщает Mirror, «Юнайтед» намерен приобрести футболиста этим летом, а затем отправить его в аренду. Одним из клубов-арендаторов указывается португальский «Спортинг».