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«Манчестер Юнайтед» присматривается к вундеркинду из Бразилии

04 Июля 2022 • 09:44 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения бразильского форварда Габриэля Верона, которого «Палмейрас» оценивает в 12 миллионов евро.

Верон пробился в основной состав бразильского клуба в 17-летнем возрасте. За два года он провел в составе «Палмейраса» 93 матча и забил 13 голов. 19-летний игрок может играть на любом фланге нападения, а также в центре.

Как сообщает Mirror, «Юнайтед» намерен приобрести футболиста этим летом, а затем отправить его в аренду. Одним из клубов-арендаторов указывается португальский «Спортинг».

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Евро-Футбол.Ру,
Палмейрас Манчестер Юнайтед Габриэль Верон
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