Бельерин может вернуться в Ла Лигу

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может вернуться в испанский чемпионат. К игроку проявляет интерес «Вильярреал».

Главный тренер испанского клуба Унаи Эмери рассматривает футболиста как потенциального игрока стартового состава, сообщает Estadio Deportivo. Сезон 2021-22 Бельерин провел в аренде в «Бетисе» и хотел бы продолжить карьеру в этом клубе, однако был вынужден вернуться в лондонский «Арсенал». «Канониры» готовы расстаться с игроком за сумму в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 23 игры и отдал 2 результативные передачи.