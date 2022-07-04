«Милан» решил вернуть Бакайоко в «Челси»

Хавбек Тьемуа Бакайоко покинет «Милан» и вернется в лондонский «Челси». Как сообщил посредством социальной сети известный инсайдер Николо Скира, чемпион Серии А решил досрочно завершить аренду французского игрока. Договор действителен до конца сезона-2022/2023.

Таким образом, в ближайшее время полузащитник прибудет на «Стэмфорд Бридж».

В прошлом сезоне Тьемуа принял участие в 17 поединках за «россонери», в которых не отметился голевыми действиями.

Напомним, что по итогам прошлой кампании Тьемуа вместе с «Миланом» стал чемпионом Италии.