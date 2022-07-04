Тен Хаг лично проведёт переговоры с Роналду

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет инициировать личную встречу со звездным нападающим Криштиану Роналду, чтобы обсудить будущее игрока в клубе. Ранее 37-летний португалец заявил о намерении сменить клубную прописку.

По информации таблоида Daily Mail, голландский тренер встретится с Роналду в ближайшие дни. Судя по всему, во время этих переговоров окончательно прояснится будущее звездного голеадора.

Ранее стало известно, что КриРо решил уйти из «МЮ» из-за пассивной работы клуба на трансферном рынке. Среди вариантов продолжения карьеры нападающего называются «Рома», туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».