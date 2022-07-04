Артета нашёл топ-новичка для «Арсенала»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри стал трансферной целью еще одного английского клуба. О своем интересе к немецкому форварду заявил лондонский «Арсенал».

Как информирует таблоид Daily Star, инициатором подписания Гнабри выступает главный тренер «канониров» Микель Артета, которому нравится стиль игры Сержа.

В свою очередь «Бавария» готова рассмотреть предложения по трансферу нападающего, поскольку его контракт истекает в следующем году. Мюнхенцы хотят выручить с его продажи порядка 45 миллионов евро.

Главными конкурентами «Арсенала» в споре за Гнабри считаются оба манчестерских гранда.