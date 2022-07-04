Защитник «Атлетико»: «Холанн - лучший, против кого я играл»

Защитник мадридского «Атлетико» Франсиско Монтеро поделился своим мнением о норвежском нападающем Эрлинге Холанне, перебравшемся в текущее трансферное окно в «Манчестер Сити».

«Холанн – футболист высочайшего уровня. Он лучший, против кого мне доводилось играть. Но когда я противостоял ему, то не задумывался о его высоком статусе. Если вы будете акцентировать на этом свое внимание, то потеряете концентрацию, чем Эрлинг сразу же воспользуется», - цитирует Франсиско AS.

Монтеро в прошлом сезоне выступал в аренде за «Бешикташ». Защитник противостоял Холанну в матче группового этапа Лиги чемпионов, когда норвежец выступал за «Боруссию».