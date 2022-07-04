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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» покупает полузащитника «Зальцбурга» за 35 миллионов евро

04 Июля 2022 • 08:20 Комментировать

Хавбек «Зальцбурга» Мохамед Камара может сменить австрийский чемпионат на английскую Премьер-лигу. Как стало известно AS, малийский футболист попал в сферу интересов «Лидса».

Руководство «павлинов» готов предложить «Зальцбургу» 35 миллионов евро за переход игрока. Отмечается, что переговоры между сторонами близки к завершению.

Камара обратил внимание на себя отличным выступлением в минувшем сезоне. В составе «быков» полузащитник провел 25 поединков в чемпионате Австрии, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Срок действующего контракта Мохамеда рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Зальцбург Мохамед Камара
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