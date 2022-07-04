Зинченко эмоционально попрощался с Фернандиньо

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался об уходе из клуба бразильского хавбека Фернандиньо. Опытный полузащитник вернулся на родину, подписав контракт с «Атлетико Паранаэнсе».

«Больше, чем просто футболист. Фернандиньо был лидером на поле и за его пределами. Я многому научился у тебя и непременно расскажу о тебе своим внукам.

Хочу пожелать тебе всего самого хорошего в дальнейшем, ты этого заслуживаешь. Люблю тебя, брат», - оставил сообщение Александр в социальных сетях.

Фернандиньо защищал цвета «Манчестер Сити» с 2013 по 2022 год. На его счету 26 голов и 33 ассиста в 383 поединках.