«Реал» отреагировал на новость об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

В мадридском «Реале» отреагировал на новость о том, что португальский нападающий Криштиану Роналду принял решение уйти из «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно.

«Сливочные» разместили нарезку с голами 37-летнего бомбардира и подписали ролик следующими словами: «За девять сезонов в «Реале» Криштиану отметился 451 голом, он стал лучшим бомбардиром в истории команды. Мы видели голы на любой вкус в его исполнении. Он забивал головой, со штрафных, с пенальти. Вашему вниманию лучшие мячи, которые он забил за нас».

Подборку голов можно найти в социальных сетях мадридского гранда.

За «королевский клуб» Роналду выступал с 2009 по 2018 год.