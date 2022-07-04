«Манчестер Юнайтед» может заменить Роналду звездой сборной Аргентины

На аргентинского форварда Паоло Дибалу, получившего статус свободного агента после ухода из туринского «Ювентуса», появились еще два претендента. Согласно сведениям Goal.com, в трансфере нападающего заинтересованы «Наполи» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже вступили в предварительные переговоры с представителями игрока.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Дибале со стороны двух итальянский клубов – «Ромы» и миланского «Интера». «Нерадзурри» вели переговоры с аргентинцем, но не смогли договориться с ним по условиям контракта.

Дибала последние семь лет защищал цвета «Ювентуса». В минувшем сезоне нападающий сыграл 38 матчей за «бьянконери», забил 15 мячей и сделал шесть ассистов.