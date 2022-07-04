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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каскарино считает, что Роналду решил покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за Месси

04 Июля 2022 • 07:09 Комментировать

Экс-футболист ряда клубов английской Премьер-лиги Тони Каскарино назвал причину, по которой португальский нападающий Криштиану Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед».

«Ранее все его команды были достаточно успешными, но когда ты начинаешь проигрывать, возникают проблемы. Я думаю, Роналду решил покинуть «Юнайтед» из-за того, что у него 141 гол в Лиге чемпионов, а у Месси – 125.

Криштиану хочет выступать в ЛЧ, он жаждет стать лучшим бомбардиром этого турнира. Этот футболист так устроен, он хочет быть лучше других», - цитирует Каскарино Talksport.

Ранее Роналду сообщил боссам «МЮ» о желании сменить клубную прописку этим летом.

Роналду выбрал клуб, в который перейдёт из «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Тони Каскарино
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