«Лацио» отказался продать Милинковича-Савича за 55 млн евро

«Лацио» готов продать ведущего полузащитника Сергея Милинковича-Савича, но только за действительно большие деньги. Руководство римлян рассчитывает пополнить казну на сумму в не менее 70 млн евро, расставшись с 27-летним футболистом.

Как сообщает Il Messaggero, «орлы» ответили отказом на предложения английских «Челси» и «Ньюкасла», которые пытались купить сербского хавбека примерно за 55 миллионов.

Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 2024 года, а трансферное окно только-только открылось, и римляне могут не торопиться с продажей зведы за любые деньги.

В сезоне 2021/22 Милинкович-Савич отметился 22 результативными ударами в 47 поединках.