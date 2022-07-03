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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лацио» отказался продать Милинковича-Савича за 55 млн евро

03 Июля 2022 • 23:06 Комментировать

«Лацио» готов продать ведущего полузащитника Сергея Милинковича-Савича, но только за действительно большие деньги. Руководство римлян рассчитывает пополнить казну на сумму в не менее 70 млн евро, расставшись с 27-летним футболистом.

Как сообщает Il Messaggero, «орлы» ответили отказом на предложения английских «Челси» и «Ньюкасла», которые пытались купить сербского хавбека примерно за 55 миллионов.

Контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 2024 года, а трансферное окно только-только открылось, и римляне могут не торопиться с продажей зведы за любые деньги.

В сезоне 2021/22 Милинкович-Савич отметился 22 результативными ударами в 47 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ньюкасл Челси Сергей Милинкович-Савич
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