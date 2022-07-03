​Глава Футбольного союза Сербии: «Влахович лучше Холанна»

Ненад Бекович, возглавляющий Футбольный союз Сербии, сравнил Душана Влаховича и Эрлинга Холанна. Высказываясь о форвардах, Бекович сделал выбор в пользу своего соотечественника.

«Влахович лучше и совершеннее, чем Холанн. Норвежец имеет сокрушительную мощь, но Душан ему не уступает – в плане роста их разница тоже невелика. Но если говорить о вариативности и стиле игры, то нападающий «Ювентуса» лучше», - сказал Бекович Tuttosport.

Душан Влахович последи прошлого сезона перебрался в «Ювентус» из «Фиорентины», а Эрлинг Холанн этим летом сменил дортмундскую «Боруссию» на «Манчестер Сити».