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​«Челси» уверен в успехе сделки по де Лихту

03 Июля 2022 • 18:15 Комментировать

В летнее трансферное окно «Челси» важно укрепить центр обороны. Лондонский клуб работает над приобретением Маттайса де Лихта, ныне защищающего цвета «Ювентуса». По информации CBS Sports, в гонке за голландским футболистом «пенсионеры» чувствуют себя всё более уверенно. В «Челси» считают, что смогут подписать де Лихта за 60-65 миллионов евро.

В августе Маттайс де Лихт отпразднует свой 23-й день рождения. За «Ювентус» голландец выступает уже три сезона. При этом по-настоящему видной фигурой в Турине де Лихт пока не стал, несмотря на выдаваемые ему авансы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
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