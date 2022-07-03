«Вест Хэм» больше не борется за подписание Джесси Лингарда, и теперь, в финале гонки, на хавбека претендуют три клуба. Как сообщает The Mirror, в этом списке находятся «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ньюкасл».

В первый день июля Джесси Лингард обрёл статус свободного агента, то есть любой из претендентов может подписать игрока бесплатно, привлекая его контрактом и проектом.

В декабре Джесси Лингарду исполнится 30 лет. Стоит сказать, что на протяжении всей своей карьеры полузащитник выступает в родной Англии.

Добавим, что чемпионат Англии сезона 2022/2023 стартует в августе.