Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Три клуба АПЛ оказались в финале гонки за Лингардом слухи

03 Июля 2022 • 17:17 Комментировать

«Вест Хэм» больше не борется за подписание Джесси Лингарда, и теперь, в финале гонки, на хавбека претендуют три клуба. Как сообщает The Mirror, в этом списке находятся «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Ньюкасл».

В первый день июля Джесси Лингард обрёл статус свободного агента, то есть любой из претендентов может подписать игрока бесплатно, привлекая его контрактом и проектом.

В декабре Джесси Лингарду исполнится 30 лет. Стоит сказать, что на протяжении всей своей карьеры полузащитник выступает в родной Англии.

Добавим, что чемпионат Англии сезона 2022/2023 стартует в августе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Эвертон Джесси Лингард Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
18:48 · Англия. Премьер-лига
​Глава Футбольного союза Сербии: «Влахович лучше Холанна»
18:15 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» уверен в успехе сделки по де Лихту
17:17 · Англия. Премьер-лига
​Три клуба АПЛ оказались в финале гонки за Лингардом слухи
17:02 · Англия. Премьер-лига
Опубликован самый дорогой состав из свободных агентов фото
16:45 · Англия. Премьер-лига
​Белотти может стать целью «Манчестер Юнайтед» слухи
16:34 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» покупает Алонсо за 10 млн евро
16:30 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва сообщил Гвардиоле, что намерен перейти в «Барселону»
15:49 · Англия. Премьер-лига
​Два топ-клуба АПЛ наводят справки о Дибале 2 слухи
15:43 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» поставила ультиматум де Йонгу слухи
15:40 · Англия. Премьер-лига
Карвалью назвал одну из главных причин перехода в «Ливерпуль»
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Манчестер Юнайтед» нашёл замену для Роналду слухи
14:47 · Англия. Премьер-лига
​Данджума приблизился к возвращению в Англию
14:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Карвалью способен поставить на ноги целый стадион»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Осинов: «Просто спускался из комнаты, и предо мной ван Дейк стоит, Мане и Салах» эксклюзив
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» официально представил Карвалью
Все новости
Рекомендуем