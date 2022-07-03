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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Опубликован самый дорогой состав из свободных агентов фото

03 Июля 2022 • 17:02 Комментировать

Информационный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную из футболистов, которые на данный момент являются свободными агентами.

Игрок с самым высоким ценником является француз Поль Погба. Портал его оценивает в 48 миллионов евро. На втором месте по ценности идёт Франк Кесси (45 млн), а тройку лучших замыкает нападающий Пауло Дибала (35 млн).

Представляем вам полный состав самых дорогих игроков (свободных агентов): Томас Стракоша, Алессио Романьоли, Андреас Кристенсен, Шансель Мбемба-Мангулу, Поль Погба, Франк Кесси, Усман Дембеле, Кристиан Эриксен, Джесси Лингард, Пауло Дибала, Андреа Белотти.


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Евро-Футбол.Ру,
Мусса Дембеле Поль Погба Пауло Дибала Алессио Романьоли Андреа Белотти Франк Кесси
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