Информационный портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную из футболистов, которые на данный момент являются свободными агентами.

Игрок с самым высоким ценником является француз Поль Погба. Портал его оценивает в 48 миллионов евро. На втором месте по ценности идёт Франк Кесси (45 млн), а тройку лучших замыкает нападающий Пауло Дибала (35 млн).

Представляем вам полный состав самых дорогих игроков (свободных агентов): Томас Стракоша, Алессио Романьоли, Андреас Кристенсен, Шансель Мбемба-Мангулу, Поль Погба, Франк Кесси, Усман Дембеле, Кристиан Эриксен, Джесси Лингард, Пауло Дибала, Андреа Белотти.