На фоне ухода Эдинсона Кавани и желания Криштиану Роналду сменить клуб целью «Манчестер Юнайтед» на летнем трансферном рынке может стать Андреа Белотти. Об этом на своих страницах пишет Manchester Evening News.

28-летний Белотти может достаться «красным дьяволам» бесплатно – в последний день июня истёк срок его контракта с «Торино».

Стоит отметить, что Андреа Белотти ранее выступал исключительно в родной Италии.

Ранее появлялась информация о том, что Андреа Белотти отправится во Францию и станет игроком «Монако».