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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» покупает Алонсо за 10 млн евро

03 Июля 2022 • 16:34 Комментировать

Маркос Алонсо всё ближе и ближе к возвращению в родную Испанию. Местное издание Sport пишет о том, что 31-летний игрок, способный закрывать весь левый фланг, перейдёт в «Барселону». Каталонцы за этот трансфер заплатят «Челси» 10 миллионов евро.

Алонсо является воспитанником «Реала», но за основную команду мадридцев он провёл всего лишь один матч. Цвета «Челси» Маркос защищает с сезона 2016/2017. За лондонцев испанец провёл 211 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 23 результативных паса на партнёров.

Новый чемпионат Испании стартует в августе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Маркос Алонсо Трансферы футбола - лето 2022
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