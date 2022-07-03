​«Барселона» покупает Алонсо за 10 млн евро

Маркос Алонсо всё ближе и ближе к возвращению в родную Испанию. Местное издание Sport пишет о том, что 31-летний игрок, способный закрывать весь левый фланг, перейдёт в «Барселону». Каталонцы за этот трансфер заплатят «Челси» 10 миллионов евро.

Алонсо является воспитанником «Реала», но за основную команду мадридцев он провёл всего лишь один матч. Цвета «Челси» Маркос защищает с сезона 2016/2017. За лондонцев испанец провёл 211 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 23 результативных паса на партнёров.

Новый чемпионат Испании стартует в августе.