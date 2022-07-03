Будущее Пауло Дибалы остаётся неопределённым. Аргентинский нападающий стал свободным агентом после истечения срока его контракта с «Ювентусом», и теперь он выбирает новый клуб. К счастью, вариантов у Дибалы хватает. Форварда связывают с «Интером» и «Миланом», но интерес проявляют не только клубы Серии А. По данным FCInterNews, с представителями 28-летнего аргентинца связались «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Топ-клубы Англии наводили справки по поводу того, интересен ли Дибале переезд в АПЛ.

Стоит отметить, что Пауло Дибалу в предыдущие годы слухи уже связывали с английскими клубами, в частности с «Манчестер Юнайтед».