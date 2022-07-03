Президент «Барселоны» Жоан Лапорта накануне заявил, что клуб хочет сохранить Френки де Йонга в своих рядах. Слова функционера удивили многих, ведь казалось, что голландец близок к уходу из стана «сине-гранатовых».

На страницах испанской Marca вышел материал, который объясняет ситуацию. Де Йонг хочет остаться в «Барселоне», но клуб не может позволить себе выплачивать его высокую зарплату. По сути, каталонцы поставили Френки ультиматум – либо игрок соглашается на существенное урезание оклада, либо же переговоры о его трансфере в «МЮ» выходят на более конкретный уровень.

Ранее появлялась информация о том, что «МЮ» может заплатить за де Йонга 65 миллионов евро сразу. Ещё 20 миллионов евро могут быть заложены в сделку как бонусы.