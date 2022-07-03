Карвалью назвал одну из главных причин перехода в «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» - 19-летний полузащитник Фабиу Карвалью, перешедший в стан «красных» накануне, назвал одну из главных причин переезда на «Энфилд».

«Одна из основных причин, по которой я примкнул к «Ливерпулю» - это Юрген Клопп. Я видел, как он работает с молодыми футболистами, и что он делает для их развития. Я уверен, что этот немецкий специалист поможет мне стать лучше в профессиональном плане».

Фабиу Карвалью был рад тому факту, что Мохамед Салах продлил контракт с «Ливерпулем». «Мне есть чему у него поучиться. Думаю, все болельщики рады этой новости. С ним мы сможем побороться за трофеи», - приводит слова футболиста пресс-служба «Ливерпуля».