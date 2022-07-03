​Данджума приблизился к возвращению в Англию

Форвард Арно Данджума близок к переходу из «Вильярреала» в «Вест Хэм». Стороны приблизились к достижению договорённости по трансферу 25-летнего футболиста. Сумма сделки может составить 45 миллионов евро, о чём рассказывает Mirror.

Арно Данджума уже выступал в Англии за «Борнмут». Год назад нападающий перебрался в «Вильярреал», за который провёл 34 матча. На счету футболиста 16 голов и четыре результативных паса на партнёров.

В прошлом сезоне «Вест Хэм» занял седьмое место в АПЛ. Теперь «молотобойцы» будут представлять Англию в Лиге конференций.