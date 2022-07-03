Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Данджума приблизился к возвращению в Англию

03 Июля 2022 • 14:47 Комментировать

Форвард Арно Данджума близок к переходу из «Вильярреала» в «Вест Хэм». Стороны приблизились к достижению договорённости по трансферу 25-летнего футболиста. Сумма сделки может составить 45 миллионов евро, о чём рассказывает Mirror.

Арно Данджума уже выступал в Англии за «Борнмут». Год назад нападающий перебрался в «Вильярреал», за который провёл 34 матча. На счету футболиста 16 голов и четыре результативных паса на партнёров.

В прошлом сезоне «Вест Хэм» занял седьмое место в АПЛ. Теперь «молотобойцы» будут представлять Англию в Лиге конференций.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Вест Хэм Арно Данджума Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
16:45 · Англия. Премьер-лига
​Белотти может стать целью «Манчестер Юнайтед» слухи
16:34 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» покупает Алонсо за 10 млн евро
16:30 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва сообщил Гвардиоле, что намерен перейти в «Барселону»
15:49 · Англия. Премьер-лига
​Два топ-клуба АПЛ наводят справки о Дибале слухи
15:43 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» поставила ультиматум де Йонгу слухи
15:40 · Англия. Премьер-лига
Карвалью назвал одну из главных причин перехода в «Ливерпуль»
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Манчестер Юнайтед» нашёл замену для Роналду слухи
14:47 · Англия. Премьер-лига
​Данджума приблизился к возвращению в Англию
14:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Карвалью способен поставить на ноги целый стадион»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Осинов: «Просто спускался из комнаты, и предо мной ван Дейк стоит, Мане и Салах» эксклюзив
13:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» официально представил Карвалью
13:43 · Англия. Премьер-лига
Карвалью эмоционально отреагировал на переход в «Ливерпуль»
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» договорился с лиссабонским «Спортингом» о подписании Палиньи
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Реал» разработал план замены Бензема на Холанна
12:53 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Манчестер Юнайтед» беспокоятся по поводу разговоров об уходе Роналду
Все новости
Рекомендуем