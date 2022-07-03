«Реал» разработал план замены Бензема на Холанна

В мадридском «Реале» нацелены на пролонгацию сотрудничества с лидером команды Каримом Бензема. Как информирует AS, это приоритетная цель руководства «королевского клуба».

«Сливочные» планируют продлить контракт с 34-летним бомбардиром до лета 2024 года. В дальнейшем мадридский гранд рассчитывает подписать нового молодого центрфорварда. Приоритетной целью президента «Реала» Флорентино Переса является норвежец Эрлинг Холанн, который перешел этим летом в «Манчестер Сити».

В 2024 году в контракте Холанна будет действовать клаузула, которая составляет 150 миллионов евро. «Реал» намерен воспользоваться этим пунктом и купить 21-летнего скандинава.