Болельщики «Манчестер Юнайтед» беспокоятся по поводу разговоров об уходе Роналду

Давай интервью Sky Sports News, журналист Энди Миттен заявил, что его не беспокоит тот факт, что Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед». Его настораживает, что клуб покидает еще один игрок, а руководство не подыскивает ему замену.

«Я всегда знал, что где-то внутри команды копятся подобные проблемы. Все-таки команда играла не так, как хотела сама, и как того желали болельщики», - подчеркнул представитель СМИ.

«Роналду играл слабо в середине сезона, но к концу стал действовать стабильно. Он оформил пару хет-триков и напомнил себя времен юности. Но мы знаем, что Криштиану не становится моложе. Если он несчастлив в клубе, то зачем его держать. Фанаты говорят, что беспокоятся по поводу ухода Роналду. Но я знаю и тех, которые переживает не потому, что это уходит Криштиану, а по той причине, что «Юнайтед» может покинуть очередной игрок, и они ничего не могут с этим поделать», - полагает журналист.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Англии Криштиану Роналду сыграл за манчестерский клуб 30 матчей, в которых отметился 18 голами и отдал 3 голевые передачи.