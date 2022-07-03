Агент Роналду пока не договорился ни с одним клубом

Футбольный агент Жорже Мендеш, который занимается трансферными делами португальского нападающего Криштиану Роналду, пока не достиг договоренности о переходе своего клиента в другой клуб.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, у агента были переговоры с «Челси», «Баварией» и «ПСЖ», однако ни один из перечисленных грандов пока не готов предложить сотрудничество 37-летней звезде. Мендеш намерен немного переждать, после чего проведет второй раунд переговоров с потенциальными покупателями.

Ранее Роналду заявил о желании уйти из «Манчестер Юнайтед». Португалец крайне недоволен пассивностью клуба в летнее трансферное окно.

Роналду выбрал клуб, в который перейдёт из «Манчестер Юнайтед»