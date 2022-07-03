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Роналду подумывает покинуть «Манчестер Юнайтед» до конца лета

03 Июля 2022 • 12:35 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен продолжить свою футбольную карьеру, и просматривает подходящие для себя варианты.

Как отмечает SkySports, португалец планирует покинуть команд до конца лета. Источник сообщает, что португалец опасается, что с «красными дьяволами» ему не удастся побороться за трофеи, а для Криштиану этот момент важен.

37-летний форвард испытывает огромное желание выигрывать больше титулов на закате своей карьеры. В частности, игрока беспокоит отсутствие серьезных трансферных вливаний в команду. Этим летом клуб покинули 13 игроков, при этом но ни одного существенного приобретения «красные дьяволы» не сделали.

Напомним, в сезоне 2021/2022 «Манчестер Юнайтед» занял шестую позицию. Криштиану Роналду провел за манчестерцев 30 матчей в чемпионате Англии, где забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Апл
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