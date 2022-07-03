Известно, сколько ещё будет играть Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду пока не задумывается о завершении карьеры.

Как сообщает The Times, 37-летний бомбардир намерен выступать еще на протяжении трех-четырех лет.

Недавно Роналду заявил о том, что хочет покинуть «красных дьяволов» из-за пассивности клуба на трансферном рынке. Среди вариантов продолжения карьеры португальца назывались «Рома», «Наполи», «Бавария» и «Челси».

Срок действующего трудового соглашения Криштиану с манкунианцами истекает по завершении сезона-2022/2023.

В минувшем розыгрыше АПЛ португалец забил 18 голов в 30 матчах.

Роналду выбрал клуб, в который перейдёт из «Манчестер Юнайтед»