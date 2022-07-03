Де Хеа рассказал о стиле игры «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выразил мнение, что фанатам «красных» дьяволов понравится тот футбол, который будет показывать клуб под руководством нового наставника в лице Эрика тен Хага.

«Я все, что все находятся в предвкушении нового сезона. Тен Хаг поддерживает хороший футбол, и болельщикам понравится стиль игры при новом тренере», - приводит слова голкипера Daily Mail.

Напомним, Эрик тен Хаг пришел в манчестерскую команду по окончании минувшего сезона. Ранее голландский специалист работал в таких клубах, как ПСВ, «Утрехт», «Аякс» и другие команды.

В минувшем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занял шестую строчку в турнирной таблице.