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«Манчестер Юнайтед» договорился со звёздным новичком

03 Июля 2022 • 12:16 Комментировать

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен определился с новым клубом. Скандинавский футболист, выступавший в прошлом сезоне за скромный «Брентфорд», в ближайшие дни станет игроком «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным таблоида Daily Star, переговоры между футболистом и «красными дьяволами» находятся на финальной стадии. Манкунианцы готовы подписать с Кристианом контракт, по условиям которого его заработная плата составит восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне Эриксен провел в Премьер-лиге 11 поединков, забил один мяч и дважды ассистировал партнерам по «Брентфорду».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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