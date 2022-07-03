«Манчестер Юнайтед» договорился со звёздным новичком

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен определился с новым клубом. Скандинавский футболист, выступавший в прошлом сезоне за скромный «Брентфорд», в ближайшие дни станет игроком «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным таблоида Daily Star, переговоры между футболистом и «красными дьяволами» находятся на финальной стадии. Манкунианцы готовы подписать с Кристианом контракт, по условиям которого его заработная плата составит восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне Эриксен провел в Премьер-лиге 11 поединков, забил один мяч и дважды ассистировал партнерам по «Брентфорду».