«Барселона» назвала сумму, какую выделит на покупку Аспиликуэты и Алонсо

Защитники лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо продолжают находиться в трансферном шорт-листе каталонской «Барселоны», об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, руководство «сине-гранатовых» готово потратить на два трансфера 20 миллионов евро. В Барселоне рассчитывают, что получится закрыть сделку до конца следующей недели.

Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с 2012 года. Его действующее соглашение с английским грандом истекает в следующем году.

Алонсо играет за «пенсионеров» с 2016 года. Контракт футболиста рассчитан до окончания сезона-2022/2023.