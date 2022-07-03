Тухель забраковал Роналду и не хочет видеть его в «Челси»

Португальского нападающего Криштиану Роналду не будет в лондонском «Челси» пока команду тренирует немецкий наставник Томас Тухель.

По информации Transfer News Live, нынешний рулевой категорически против подписания 37-летнего португальца. Тухель считает, что опытный нападающий не подходит под его стиль игры. Томасу нужен более энергичный и прессингующий футболист.

Ранее сообщалось, что новый владелец «пенсионеров» Тодд Бели провел переговоры с агентом Жорже Мендешем о трансфере Роналду.

Криштиану планирует покинуть «МЮ» этим летом из-за слабой работы клуба на трансферном рынке.

Роналду выбрал клуб, в который перейдёт из «Манчестер Юнайтед»