Невилл: «Салах переиграл «Ливерпуль»

Экс-защитник национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что нападающий Мохамед Салах воспользовался трансферными слухами вокруг себя, чтобы подписать выгодный контракт с мерсисайдцами.

«Думаю, Мохамед переиграл «Ливерпуль». Как считаете?», - оставил сообщение Невилл в социальных сетях.

Напомним, что на днях было объявлено о пролонгации сотрудничества между египетским нападающим и «Ливерпулем». По условиям соглашения, Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории «красных».

Новый контракт 30-летнего африканца рассчитан до середины 2025 года.