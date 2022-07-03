Роналду может остаться в «МЮ», если клуб выполнит его требование

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду решил уйти из манкунианского гранда из-за слабой работы клуба на трансферном рынке. Португальскую звезду огорчило отсутствие громких покупок со стороны «красных дьяволов».

При этом, у руководства «Юнайтед» еще сохраняется шанс переубедить Криштиану. Как сообщает UTD Report в социальных сетях, Роналду может остаться на «Олд Траффорд», если клуб усилит состав команды шестью-семью игроками этим летом.

Ранее в прессе появилась информация о претендентах на Криштиану. В подписании звездного нападающего заинтересованы «Бавария», «Челси» и «Наполи».

Роналду выбрал клуб, в который перейдёт из «Манчестер Юнайтед»