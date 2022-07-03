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Владелец топ-клуба АПЛ провёл переговоры по трансферу Роналду

03 Июля 2022 • 10:51 Комментировать (1)

Центрфорвард сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после своего заявления о готовности сменить команду стал фигурировать в различных трансферных слухах.

Как сообщил в социальной сети инсайдер Николо Скира, заинтересованность в приобретении 37-летнего игрока проявляет лондонский «Челси». Новый владелец «пенсионеров» Тодд Бели провел встречу с агентом португальца Жорже Мендешем, на которой обсудил возможность трансфера Криштиану.

Кроме «Челси», в услугах Роналду заинтересована мюнхенская «Бавария».

Срок контракта форварда с «МЮ» истекает летом 2023 года.

Роналду выбрал клуб, в который перейдёт из «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Тодд Бели
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