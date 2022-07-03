Владелец топ-клуба АПЛ провёл переговоры по трансферу Роналду

Центрфорвард сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после своего заявления о готовности сменить команду стал фигурировать в различных трансферных слухах.

Как сообщил в социальной сети инсайдер Николо Скира, заинтересованность в приобретении 37-летнего игрока проявляет лондонский «Челси». Новый владелец «пенсионеров» Тодд Бели провел встречу с агентом португальца Жорже Мендешем, на которой обсудил возможность трансфера Криштиану.

Кроме «Челси», в услугах Роналду заинтересована мюнхенская «Бавария».

Срок контракта форварда с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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