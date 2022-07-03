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Роналду выбрал клуб, в который перейдёт из «Манчестер Юнайтед»

03 Июля 2022 • 10:44 Комментировать

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду планирует покинуть «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. Об этом португалец уже уведомил руководство английского клуба.

Как сообщают журналисты испанского издания Sport.es, 37-летний нападающий определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Португальский бомбардир хочет попробовать свои силы в немецкой Бундеслиге, а именно – в мюнхенской «Баварии». В команде КриРо может заменить поляка Роберта Левандовски, рвущегося в каталонскую «Барселону».

Криштиану присоединился к «Юнайтед» в прошлом году, подписав двухлетнее соглашение. В минувшем сезоне форвард забил 18 голов в 30 матчах Премьер-лиги.

Названы три претендента на покупку Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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